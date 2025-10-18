У зв’язку із різким зниженням середньодобової температури повітря та погіршенням погодних умов, з метою недопущення аварійних ситуацій на об’єктах житлового фонду міста з неділі, 19 жовтня 00.00 год, розпочнеться опалювальний період для населення та інших споживачів Тернополя. Відповідне рішення прийняте виконавчим комітетом міської ради.

Тестовий запуск систем централізованого теплопостачання відбуватиметься з 19 до 22 жовтня 2025 року. У зв’язку із очікуваним підвищення температури повітря опалювальний період може бути призупинено.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом. А також відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітрення труб у будинках. Бо інколи через небажання відчинити двері чи відсутність господарів подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку.

У випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни повинні звертатися до підприємства, що обслуговує будинок чи керівників ОСББ.

Подобається це: Подобається Завантаження…