У Тернополі відкрили центр душпастирської опіки родин полеглих воїнів “Покров”, який створено з ініціативи Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви.

Центр розташований при храмі Всіх Святих українського народу на вулиці 15 Квітня, 41А. Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

“Покров” став ще одним важливим осередком духовної підтримки для тих, хто пережив втрату близьких у час війни. Це місце покликане стати простором пам’яті, молитви, взаємопідтримки та надії”, — розповіли в ОВА.

Зокрема, в центрі родини загиблих воїнів зможуть отримати психологічну допомогу, консультації юристів і духовну підтримку священників.

Як зазначили в ОВА, Тернопільська архиєпархія УГКЦ продовжить створювати подібні осередки підтримки. 26 жовтня планується відкриття ще одного простору — «Самарянин» при парафії святого Юди Тадея (вул. Рєпіна, 11А). У травні цього року в селі Підгороднє Тернопільського району заснували центр «Простір Надії» імені священномученика Омеляна Ковча.

Подобається це: Подобається Завантаження…