За вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні, 20 жовтня, для промисловості та бізнесу Тернопільщини діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє “Тернопільобленерго”.

“Обмеження діятимуть з 06:00 до 22:00 для забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми”, — йдеться у повідомленні енергетиків.

В обленерго нагадали, що графіки обмеження потужності стосуються промисловості та бізнесу й не зачіпають населення.

Водночас усіх жителів області знову закликали економити електроенергію, аби зменшити навантаження на об’єднану енергосистему України.

Подобається це: Подобається Завантаження…