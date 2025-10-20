У Тернополі відбувся інформаційно-спортивний захід, присвячений адаптивним видам спорту. Подію організували у фізкультурно-оздоровчому комплексі КДЮСШ з ігрових видів спорту.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, метою заходу було об’єднати ветеранів і ветеранок, а також фахівців, які працюють із ветеранами війни та демобілізованими особами.

“Протягом дня учасники мали змогу ближче познайомитися з адаптивними видами спорту, що активно розвиваються у Тернополі, поспілкуватися зі спортсменами та тренерами, дізнатися про їхній досвід і взяти участь у майстер-класах”, — розповіли у міській раді.

Зокрема, ветерани могли взяти участь у таких видах спорту, як волейбол сидячи, баскетбол на візках, бочча та функціональний тренінг.

