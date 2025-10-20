У Тернополі 25 та 26 жовтня відбудеться книжковий фестиваль. Захід пройде у ТРЦ “Подоляни”.

“На відвідувачів чекає насичена програма. Книжковий ярмарок, стенди та продаж книг від різних видавництв. Зустрічі з авторами та автограф-сесії. Презентації новинок. Майстер-класи для діток”, – повідомляють організатори.

Зокрема, свої новинки та вже популярні книжки представлять видавництва “КСД”, “Лілея-НВ”, “Вишенька”, “Видавництво Старого Лева”, “Підручники і посібники”, “Апріорі”, “Український пріоритет”, “Крила”, “Пам’ятки України”, “Джура”, “МЕДІАСОН”, “Богдан”, “Мандрівець”, перше ветеранське видавництво “markobook”.



Вхід на подію вільний. Час ярмарку: 10:00 – 20:00.

