За підозрою в пограбуванні затримали 29-річного жителя Тернополя. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

До правоохоронців звернувся 40-річний тернополянин. Він розповів, що у дворі будинку малознайомий чоловік зірвав у нього з шиї золотий ланцюжок із хрестиком і втік.

Потерпілий зміг описати нападника, оскільки візуально його впізнав — той мешкає неподалік.

Нападником виявився 29-річний житель обласного центру. Поліцейські затримали його. Речі потерпілого зловмисник встиг здати до ломбарду.

Слідчі поліції оголосили затриманому підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж). Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

