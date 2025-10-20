За минулі вихідні тернопільські патрульні виявили 7 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Інспектори відсторонили таких порушників від керування та склали адміністративні матеріали. За ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП — 6 протоколів. Також 1 протокол — за ч. 4 ст. 130 (вживання алкоголю після ДТП) КУпАП.

У поліції нагадали про відповідальність. За ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік. За ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням авто чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням авто чи без такого. За ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. За ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

“Не сідайте за кермо в стані спʼяніння та під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”, — закликали в патрульній поліції.

