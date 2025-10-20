18–19 жовтня підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували сім пожеж у житлових, господарських і громадських будівлях. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню, врятувати майно, споруди, а подекуди — й людське життя.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Так, 18 жовтня у селі Борсуки Кременецького району о 05:29 загорілася житлова будівля. Горіла солома на площі 5 м², пошкоджено частину покрівлі. Черговий караул 11-ї ДПРЧ оперативно ліквідував загоряння, будівлю врятовано.

У с. Романівка Тернопільського району о

10:04 сталася пожежа дачного будинку (кооператив «Східний»). Знищено покрівлю та перекриття (35 м²), пошкоджено стіни. Працювали рятувальники 3-ї ДПРЧ і МПК с. Шляхтинці.

У с. Горішня Вигнанка Чортківського району об 11:42 горіло перекриття житлового будинку (5 м²). Пожежу ліквідував підрозділ 6-ї ДПРЧ. Будівлю врятовано.

У м. Чортків 20:57 сталася масштабна пожежа в закладі громадського харчування. Знищено кухонне обладнання, продукти, оздоблення стін і стелі (50 м²), пошкоджено меблі, міжповерхове перекриття. Залучено два відділення 6-ї ДПРЧ.

19 жовтня у с. Касперівці Заліщицької громади о 01:32 горіла господарська будівля. Площа займання — 10 м². Пошкоджено меблі й речі домашнього вжитку. Споруду врятовано. Працювали 15-та ДПРЧ та МПК с. Винятинці.

У м. Тернопіль на вул. С. Стадникової о

14:07 сталося загоряння сміття на сходовій клітці чотириповерхового будинку. Знищено сміття, пошкоджено облицювання стін (4 м²). Залучено 26-ту ДПРЧ та ОКЦ.

У Тернополі рятувальників викликали у гуртожиток ЗУНУ. Близько 22:00 сталося задимлення на п’ятому поверсі через підгорання їжі. З огляду на загрозу для великої кількості мешканців до місця події було залучено 16 рятувальників, 5 одиниць техніки (3 автоцистерни, автодрабина). Проведено евакуацію, провітрювання приміщень. Постраждалих немає.

У ДСНС нагадали, що переважна більшість пожеж у житловому секторі виникає через недбалість.

“Навіть одна іскра чи забутий на плиті чайник можуть стати причиною трагедії. У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101”, – зазначили в рятувальній службі.

