Про запах чадного газу у під’їзді на вулиці Миру, 18 жовтня близько 14:20 на спецлінію поліції повідомили жителі будинку. На місце події виїжджали працівники ДСНС та слідчо-оперативна група.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Рятувальники, застосовуючи спецінструменти, екстрено відкрили двері квартири. Зайшовши до приміщення, у ванній кімнаті виявили бездиханне тіло жінки 1968 року народження. Судово-медичний експерт слідів насильницької смерті на тілі не виявив. Попередньо припускають, що причина смерті жінки – отруєння чадним газом через несправність газової колонки.

У результаті даної події до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила й двох неповнолітніх із сусідньої квартири. У дітей 2016 та 2024 років народження медики констатували отруєння продуктами неповного згорання. Після надання допомоги їх відпустили за місцем проживання.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Подобається це: Подобається Завантаження…