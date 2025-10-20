До лікарні із забоями та гематомами потрапила жителька обласного центру 1952 року народження.

Травми жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події встановила, що потерпіла потрапила під колеса водія електросамоката на Театральній площі.

Після ДТП порушник втік. Його особу та деталі нещастя встановлюють працівники поліції.

