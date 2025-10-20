Безпідставне бронювання, незаконне отримання коштів за навчання осіб призовного віку, оформлення фіктивних медичних довідок, зняття з військового обліку, організація переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон – за процесуального керівництва прокурорів Тернопільщини повідомлено про підозри 9 особам у 5 кримінальних провадженнях.

Про це інформує пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, викрито двох мешканців Чернівецької області, які здійснювали організацію незаконного переправлення жителя Тернополя через державний кордон України за 11 тис євро.

Ще 2 тернополян пообіцяли знайомим, що можуть вплинути на уповноважених військових осіб щодо не переведення військовослужбовців з тилової частини в зону бойових дій. Вимагали за свої послуги відповідно 12 тис дол США і 2,5 тис доларів США.

Інший житель Тернопільщини отримав 1,5 тис доларів за вплив на посадових осіб ТЦК за зняття військовозобов’язаного з розшуку.

Виконувач обов‘язків директора фахового коледжу, за попередньою змовою із 2 особами, одержав неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за вступ військовозобов’язаного на навчання.

Також викрито 2 завідувачів відділень районної лікарні, які отримали неправомірну вигоду (25 тис. грн) за видачу фіктивних медичних довідок. Вже під час обшуків вдома в одного з лікарів виявили медичну документацію на 37 пацієнтів. Правоохоронці вилучили в нього 19 827 дол США, 7365 євро, 900 злотих, 60 фунтів стерлінгів, 58 500 грн.

Загалом під час 20 проведених обшуків виявлено та вилучено 173 тис грн, 35 000 доларів США, 15800 євро, 900 злотих та 60 фунтів стерлінгів.

Триває слідство у кримінальних проваджень за статтями ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч.3 ст. 332.

Розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу співробітників УСР, ДВБ, СБУ в області.

Подобається це: Подобається Завантаження…