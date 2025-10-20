Летальний випадок зареєстрували поліцейські у Тернополі 19 жовтня близько 12:20 на вулиці Малишка.

Тіло чоловіка у ванні, наповненій водою, виявила колишня дружина потерпілого. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Жінка викликала швидку допомогу, але медики, які виїжджали на місце нещастя, констатували лише смерть пенсіонера. Про нещастя лікарі повідомили на лінію “102”.

“Попередня причина смерті – утоплення. Проте остаточні результати будуть після проведення судово-медичної експертизи”, — розповіли в поліції.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Фото ілюстративне

