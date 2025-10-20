У Тернополі чоловіка знайшли мертвим у ванні
Летальний випадок зареєстрували поліцейські у Тернополі 19 жовтня близько 12:20 на вулиці Малишка.
Тіло чоловіка у ванні, наповненій водою, виявила колишня дружина потерпілого. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
Жінка викликала швидку допомогу, але медики, які виїжджали на місце нещастя, констатували лише смерть пенсіонера. Про нещастя лікарі повідомили на лінію “102”.
“Попередня причина смерті – утоплення. Проте остаточні результати будуть після проведення судово-медичної експертизи”, — розповіли в поліції.
Слідчі Тернопільського райуправління поліції відкрили провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Фото ілюстративне