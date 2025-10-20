15-17 жовтня польське місто Бидгощ стало світовим центром спортивної науки.

На базі Інституту спорту і фізичної культури Університету економіки в Бидгощі відбулися одразу дві масштабні події: V International Scientific Congress of Rescue та VII International Scientific Conference «State, prospect and development of rescue, physical culture and sports in the XXI century».

ЗУНУ представила делегація кафедри фізичної реабілітації і спорту: директор центру студентського спорту, заслужений тренер України Роман Циквас, в.о. завідувача кафедри Наталія Безпалова та доцент Роман Гах.

Конгрес зібрав науковців з усього світу. Протягом двох днів спікери з Норвегії, Великої Британії, Ірландії, Замбії, Іспанії та багатьох інших країн обговорювали найактуальніші питання: від рятівництва на воді до сучасних поглядів на розвиток фізичної культури та спорту.

Завершальний третій день конференції пройшов у сучасному спортивному комплексі «Асторія», де організатори презентували передові практики під гаслом «Безпека, здоров’я і спорт – польський пріоритет».

Участь у таких заходах підтверджує, що наукова думка ЗУНУ є частиною глобальної спортивної спільноти.

