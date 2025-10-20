Цього тижня на Тернопільщині збережеться мінлива та нестійка осіння погода з нічними заморозками, денним потеплінням та дощами.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

21 жовтня в області – мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вранці сильні заморозки 0-5 градусів, температура повітря вдень 8-13 градусів тепла.

У Тернополі – ясно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вранці заморозки 0-2 градуси, температура повітря вдень 9-11 градусів тепла.

