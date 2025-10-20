Поліцейські Тернопільщини спільно з військовою службою правопорядку викрили бережанських лікарів, які наживалися на захисниках. За діагноз, що дозволив би військовому перевестися з передової в тил, медики просили грошову винагороду.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

“У результаті дев’яти обшуків правоохоронці у лікарів в домівках, кабінетах, автомобілях вилучили понад 1,3 мільйона гривень у різних валютах, зокрема 19827 доларів, 7365 євро, 900 злотих, 60 фунтів і 58 500 грн. Є підстави вважати, що це – лише частина схеми, яка діяла тривалий час”, — повідомив Сергій Зюбаненко.

Нв сайті поліції Тернопільщини розповіли про деталі справи.

“У ході слідчо-оперативних заходів було розкрито схему незаконного збагачення двох працівників медичного закладу у місті Бережани. З’ясувалося, лікарі за попередньою змовою вирішили запропонувати травмованому вписати у його медичну документацію «зайві діагнози». Бонусом для військовослужбовця мала стати можливість не повертатися у бойову частину за станом здоров’я, а нести службу в тиловому підрозділі. Подбали лікарі і про власні інтереси – за це чоловік мав заплатити кожному з них обумовлену суму – 15 та 10 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Наразі обом фігурантам оголошено підозри за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Бережанська окружна прокуратура.

