Західноукраїнський національний університет підписав меморандум про співпрацю з ТОВ «Зелена хвиля Україна». У межах документу освітній заклад та компанія погодили розвиток партнерства у сфері освіти, науки та інновацій, що відкриватиме нові можливості для реалізації спільних проєктів.

Під час зустрічі було обговорено перспективи створення нової освітньої програми «Інженерія виробничих біосистем та контрольованих середовищ», яка поєднуватиме сучасні інженерні підходи, цифрові технології, екологічну складову та практичну підготовку здобувачів освіти.

Засновник ТОВ «Зелена хвиля Україна» Володимир Новий презентував діяльність компанії, зокрема напрями, пов’язані з вирощуванням рослин, грибництвом та рибним господарством. Він поділився досвідом співпраці із зарубіжними партнерами, наголосивши на важливості розвитку спільної науково-дослідної діяльності з університетом.

«Мені хотілося б, щоб ми були не лише сировинною, а й інтелектуальною, високотехнологічною та потужною базою. Фінішним продуктом нашої співпраці я бачу створення спільних комплексів, де поєднуються наука, виробництво, навчання і практика, а результат визнається на міжнародному рівні», – зазначив Володимир Новий. Він також підкреслив, що синергія сторін може охоплювати інженерію, ІТ, цифровізацію та міжнародні проєкти.

Окрему увагу засновник компанії приділив соціальній складовій діяльності ТОВ «Зелена хвиля Україна», зокрема підтримці закладів для осіб з особливими освітніми потребами. За його словами, у таких ініціативах важливою є участь психологів, педагогів та фахівців соціальної сфери, а університет може стати надійним партнером у підготовці відповідних кадрів. Також він наголосив на готовності компанії бути науково-дослідною та практичною базою для студентів і викладачів ЗУНУ.

Ректор Західноукраїнського національного університету Оксана Десятнюк у своєму виступі поінформувала про структуру та основні напрями діяльності університету, підкресливши його роль у формуванні інтелектуального майбутнього країни. «Наш університет послідовно працює над тим, щоб молодь отримувала не лише ґрунтовні теоретичні знання, а й практичні навички завдяки співпраці зі стейкхолдерами. Для нас надзвичайно важливими є наукові дослідження та міждисциплінарні проєкти», – зазначила ректор.

Оксана Миронівна також акцентувала увагу на успішній участі університетських фахівців у міжнародних проєктах, зокрема в галузях екології, технічного супроводу та цифрових рішень, де до співпраці залучаються аграрії, економісти, програмісти та інженери. Окремо було відзначено високий рівень підготовки університетських психологів, які пройшли сертифікацію Ізраїльської коаліції травми та здійснюють навчання з надання допсихологічної допомоги для фахівців різних сфер.

За підсумками зустрічі сторони висловили спільну зацікавленість у розвитку партнерства, підготовці молодих фахівців, створенні спільних дослідних майданчиків та реалізації освітніх і наукових ініціатив, зокрема на міжнародному рівні.