Скорботну звістку отримала ще одна родина. На Сумщині прийняв свій останній бій Іван Вашкович. Вічна та світла памʼять захиснику України!

«Пішов у Вічність, даруючи Україні майбутнє і свободу, наш земляк Вашкович Іван Іванович.

Його земний шлях завершився 14 січня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.