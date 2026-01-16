На щиті повертається Іван Вашкович з Тернопільщини: загинув на Сумщині
Скорботну звістку отримала ще одна родина. На Сумщині прийняв свій останній бій Іван Вашкович. Вічна та світла памʼять захиснику України!
«Пішов у Вічність, даруючи Україні майбутнє і свободу, наш земляк Вашкович Іван Іванович.
Його земний шлях завершився 14 січня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.