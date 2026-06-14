Відбулася зустріч ректора Західноукраїнського національного університету Оксани Десятнюк з представниками студентської ради студмістечка та університетської ради студентів ЗУНУ.

Біля студентського гуртожитку №1 відбулося відкриття нового простору – майданчика безбар’єрності. Спільними зусиллями студентського активу та всіх небайдужих вдалося втілити у життя цю креативну ініціативу.

Майданчик створено з урахуванням принципів доступності та інклюзивності: тут встановлено спеціально обладнані лавки для осіб з особливими освітніми потребами, а також облаштовано доріжку плиткою з тактильним покриттям.

Особливо символічно, що відкриття молодіжного простору відбулося в ювілейний рік – 60-річчя Західноукраїнського національного університету.

На відкриття завітали працівники навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності, студентські лідери та мешканці студмістечка. Ректор Оксана Десятнюк привітала присутніх та наголосила, що новостворена локація покликана стати місцем відпочинку, спілкування, обміну ідеями.

Під час заходу подяками відзначили представників студентського самоврядування та університетської ради студентів за активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток університетського життя та реалізацію молодіжних ініціатив.

Учасники зустрічі презентували результати своєї діяльності, розповіли про реалізовані проєкти та поділилися планами на майбутнє. Родзинкою зустрічі стала презентація фотоальбому, де зібрані світлини з усіх заходів, організованих студмістечком.

Подія стала чудовою нагодою для обговорення нових можливостей розвитку молодіжної політики Західноукраїнського національного університету.