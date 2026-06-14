Чемпіонат Тернопільської області з футболу серед ветеранів: результати поєдинків
13 червня відбулися два з чотирьох поєдинків п’ятого туру чемпіонату Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнилося 40 років і старші.
Асоціація футболу Тернопільщини пропонує статистичні дані зіграних матчів, турнірну таблицю та кращих бомбардирів.
У Чорткові ветерани місцевого «Кристала» грали першим номером у матчі проти колективу з В. Березовиці. Незважаючи на всі намагання гравців «УБД-Largo», господарі, в першу чергу зусиллями Василя Гуменюка, котрий оформив дубль, святкували перемогу – 4:2.
«Кристал» (Чортків) – «УБД-Largo» (В. Березовиця) – 4:2 (Анатолій Миронюк, 7, Василь Гуменюк, 28, 54, Іван Бегман, 62 – Михайло Дмитрів, 40, Святослав Маракін, 67)
Лідер чемпіону – ветеранська команда з Плотичі впевнено здолала на домашньому стадіоні суперників з Теребовля. Гості забили перший і єдиний гол у матчі вже при рахунку 3:0 на користь плотичан.
«Ветеран» (Плотича) – ФК «Теребовля» – 3:1 (Олександр Савчиц, 18, Михайло Мельничук, 21, Назарій Головко, 50 – Віталій Цьоник, 56).
«Нічлава» (Копичинці) – «Динамо» (Красівка, Великогаївська громада) – 3:0 (неявка команди з Красівки)
«СМ-Транс» (Тернопіль) – «Кобзар» (Гаї Шевченківські) – матч перенесено.
Турнірна таблиця після 5-го туру
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Ветеран» Плотича
|5
|4
|1
|0
|14:4
|13
|2
|«Нічлава» Копичинці
|5
|3
|1
|1
|9:3
|10
|3
|«СМ-Транс» Тернопіль
|4
|3
|0
|1
|23:2
|9
|4
|«Кобзар» Гаї Шевченківські
|4
|2
|2
|0
|8:5
|8
|5
|«Кристал» Чортків
|5
|2
|0
|3
|17:26
|6
|6
|«УБД-Largo» В. Березовиця
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|7
|ФК «Теребовля»
|5
|1
|0
|4
|7:10
|3
|8
|«Динамо» Красівка
|5
|0
|0
|5
|2:25
|0
Бомбардири:
Володимир П’яничко («СМ-Транс») – 7 м’ячів
Олександр Ждаха («СМ-Транс») – 6
Іван Бегман («Кристал») – 6
Назарій Головко («Ветеран» Плотича) – 6 (1п)
Анатолій Миронюк («Кристал») – 5
Ігор Бадло («СМ-Транс») – 5
Василь Гуменюк («Кристал») – 5 (1п)
Анатолій Романів («Кобзар») – 3
Іван Ясенко («Кобзар») – 3
Андрій Засядко («УБД-Largo») – 2
Олександр Пиж («УБД-Largo») – 2
Михайло Гуменюк (ФК «Теребовля») – 2
Андрій Диняковський (ФК «Теребовля») – 2
Мирослав Танчик («СМ-Транс») – 2
Ігор Грицишин («Ветеран» Плотича) – 2
Роман Гуменюк («Нічлава») – 2
Михайло Кука («Нічлава») – 2
Микола Буяк («Кристал») – 1
Ігор Козелко («Ветеран» Плотича) – 1
Василь Рибак («Ветеран» Плотича) – 1
Михайло Забитівський («Ветеран» Плотича) – 1
Андрій Кондзьолка («Ветеран» Плотича) – 1
Олександр Савчиц («Ветеран» Плотича) – 1
Михайло Мельничук («Ветеран» Плотича) – 1
Ілля Іноземцев («Кобзар») – 1
Руслан Фута («Нічлава») – 1
Любомир Білиця («Нічлава») – 1
Іван Нечипор («УБД-Largo») – 1
Михайло Дмитрів («УБД-Largo») – 1
Святослав Маракін («УБД-Largo») – 1
Ігор Триліх (ФК «Теребовля») – 1
Тарас Шмігельський («Динамо») – 1
Володимир Федунець («Динамо») – 1
Роман Бардокін («СМ-Транс») – 1
Богдан Іванців («СМ-Транс») – 1
Андрій Білик («СМ-Транс») – 1
Віталій Цьоник (ФК «Теребовля») – 1
Андрій Гах (ФК «Теребовля») – 1п
Василь Поперечний (ФК «Теребовля») – 1а/г
У 6-му турі, 20 червня, зустрінуться:
«Ветеран» (Плотича) – «Кристал» (Чортків)
«УБД-Largo» (В. Березовиця) – «Нічлава» (Копичинці)
«Динамо» (Красівка, Великогаївська громада) – «Кобзар» (Гаї Шевченківські)
ФК «Теребовля» – «СМ-Транс» (Тернопіль).