13 червня відбулися два з чотирьох поєдинків п’ятого туру чемпіонату Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнилося 40 років і старші.

Асоціація футболу Тернопільщини пропонує статистичні дані зіграних матчів, турнірну таблицю та кращих бомбардирів.

У Чорткові ветерани місцевого «Кристала» грали першим номером у матчі проти колективу з В. Березовиці. Незважаючи на всі намагання гравців «УБД-Largo», господарі, в першу чергу зусиллями Василя Гуменюка, котрий оформив дубль, святкували перемогу – 4:2.

«Кристал» (Чортків) – «УБД-Largo» (В. Березовиця) – 4:2 (Анатолій Миронюк, 7, Василь Гуменюк, 28, 54, Іван Бегман, 62 – Михайло Дмитрів, 40, Святослав Маракін, 67)

Лідер чемпіону – ветеранська команда з Плотичі впевнено здолала на домашньому стадіоні суперників з Теребовля. Гості забили перший і єдиний гол у матчі вже при рахунку 3:0 на користь плотичан.

«Ветеран» (Плотича) – ФК «Теребовля» – 3:1 (Олександр Савчиц, 18, Михайло Мельничук, 21, Назарій Головко, 50 – Віталій Цьоник, 56).

«Нічлава» (Копичинці) – «Динамо» (Красівка, Великогаївська громада) – 3:0 (неявка команди з Красівки)

«СМ-Транс» (Тернопіль) – «Кобзар» (Гаї Шевченківські) – матч перенесено.

Турнірна таблиця після 5-го туру

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 «Ветеран» Плотича 5 4 1 0 14:4 13 2 «Нічлава» Копичинці 5 3 1 1 9:3 10 3 «СМ-Транс» Тернопіль 4 3 0 1 23:2 9 4 «Кобзар» Гаї Шевченківські 4 2 2 0 8:5 8 5 «Кристал» Чортків 5 2 0 3 17:26 6 6 «УБД-Largo» В. Березовиця 5 2 0 3 7:12 6 7 ФК «Теребовля» 5 1 0 4 7:10 3 8 «Динамо» Красівка 5 0 0 5 2:25 0

Бомбардири:

Володимир П’яничко («СМ-Транс») – 7 м’ячів

Олександр Ждаха («СМ-Транс») – 6

Іван Бегман («Кристал») – 6

Назарій Головко («Ветеран» Плотича) – 6 (1п)

Анатолій Миронюк («Кристал») – 5

Ігор Бадло («СМ-Транс») – 5

Василь Гуменюк («Кристал») – 5 (1п)

Анатолій Романів («Кобзар») – 3

Іван Ясенко («Кобзар») – 3

Андрій Засядко («УБД-Largo») – 2

Олександр Пиж («УБД-Largo») – 2

Михайло Гуменюк (ФК «Теребовля») – 2

Андрій Диняковський (ФК «Теребовля») – 2

Мирослав Танчик («СМ-Транс») – 2

Ігор Грицишин («Ветеран» Плотича) – 2

Роман Гуменюк («Нічлава») – 2

Михайло Кука («Нічлава») – 2

Микола Буяк («Кристал») – 1

Ігор Козелко («Ветеран» Плотича) – 1

Василь Рибак («Ветеран» Плотича) – 1

Михайло Забитівський («Ветеран» Плотича) – 1

Андрій Кондзьолка («Ветеран» Плотича) – 1

Олександр Савчиц («Ветеран» Плотича) – 1

Михайло Мельничук («Ветеран» Плотича) – 1

Ілля Іноземцев («Кобзар») – 1

Руслан Фута («Нічлава») – 1

Любомир Білиця («Нічлава») – 1

Іван Нечипор («УБД-Largo») – 1

Михайло Дмитрів («УБД-Largo») – 1

Святослав Маракін («УБД-Largo») – 1

Ігор Триліх (ФК «Теребовля») – 1

Тарас Шмігельський («Динамо») – 1

Володимир Федунець («Динамо») – 1

Роман Бардокін («СМ-Транс») – 1

Богдан Іванців («СМ-Транс») – 1

Андрій Білик («СМ-Транс») – 1

Віталій Цьоник (ФК «Теребовля») – 1

Андрій Гах (ФК «Теребовля») – 1п

Василь Поперечний (ФК «Теребовля») – 1а/г

У 6-му турі, 20 червня, зустрінуться:

«Ветеран» (Плотича) – «Кристал» (Чортків)

«УБД-Largo» (В. Березовиця) – «Нічлава» (Копичинці)

«Динамо» (Красівка, Великогаївська громада) – «Кобзар» (Гаї Шевченківські)

ФК «Теребовля» – «СМ-Транс» (Тернопіль).