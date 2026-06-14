Богданова каплиця розташована у селі Підлісці на Кременеччині – під горою, над яром, недалеко від джерела. Будівля була складена з місцевого піщаника, прямокутна.

Здавна носить назву Богданової. «У недалекому від Кременця селі Підлісцях ще на початку 60-х років XX століття стояла старенька кам’яна каплиця XVII ст., звана в народі Богдановою. Вона була зведена з місцевого каменю пісковику, у плані – прямокутна. Однак через байдуже ставлення в часи імперської системи каплиця розвалилася… Відбудована, відновлена з руїн, стала ще красивішою й нині милує око кожного, хто тут побуває…», – краєзнавець писав Гаврило Чернихівський.



За легендою, влітку 1651 року козаки Богдана Хмельницького освятили біля неї бойові знамена і зброю перед Берестецьким боєм. А також залишив козацьку ікону Божої Матері (нині зберігається в храмі). Після бою, на зворотному шляху, поховали біля каплиці важко поранених товаришів, про що досі нагадують старі козацькі могили.



Були вони не тільки біля каплиці, а й вище, у лісі. У червні, на храмовий празник, після святкової літургії у храмі здійснюється урочистий хід до Богданової каплиці.



За переказами, орієнтовно у 900-х роках на цій горі стояв напівзруйнований монастир. У 1651 році на руїни звернув увагу Богдан Хмельницький і дістався до цього місця. Коли гетьман нагнувся над криницею, щоб напитися води, у віддзеркаленій поверхні він нібито побачив картину своєї поразки під Берестечком. Очевидно, другий раз у Підлісці Хмельницький не вступав – він був затриманий татарським ханом, а ось козаки, котрі залишилися живими, завернули до каплички, щоб поховати своїх побратимів…



Згадка про давню каплицю зафіксована у церковних хроніках середини ХVІІ століття.

Польський археолог, професор Олександер Цинкаловський у краєзнавчому словнику «Стара Волинь і Волинське Полісся» так писав про Підлісці: «Село Крем’янецького повіту, Бережецька волость, 6 км від Крем’янця, недалеко від р. Ікви. У кінці ХІХ ст. було там 73 доми і 346 жителів. В селі на стоці гори старі могилки, де, за переказом старожилів, в 1651 р. було поховано багато померлих там поранених козаків під Берестечком гетьмана Богдана Хмельницького».



Іван Крип’якевич у 1925 році присвятив перебуванню Хмельницького у селі навіть окрему статтю «Богданова каплиця біля Підлісець Крем’янецького повіту».

Богданова капличка зараз – Духовно-історичний центр. У неділю, 21 червня, – 375-річчя Богданової каплички. У цей день відбудеться спільна молитва, вшанування історичної пам’яті та благодійний захід на підтримку ЗСУ.

На місцевих жителів та гостей чекають козацька кухня, ярмарки, майстер-класи.