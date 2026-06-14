У природному заповіднику «Медобори» в об’єктив фотопастки потрапили бобри, які активно «працюють» в нічний час.

Бобер європейський – нічний інспектор водойм, розповіли у заповіднику. Поки більшість мешканців лісу спить, бобер європейський виходить на свою нічну зміну. Він перевіряє греблі, зміцнює хатку та дбає про порядок на водоймі.

Завдяки своїй праці бобри створюють нові оселища для птахів, риб і земноводних, допомагаючи підтримувати природний баланс.

Цікаві факти про бобра. Його різці ростуть протягом усього життя та здатні перегризати навіть товсті стовбури дерев. Під час плавання його вуха й ніздрі автоматично закриваються, не пропускаючи воду. За одну ніч він може суттєво змінити вигляд невеликої ділянки берега.

Боброві греблі допомагають утримувати воду в посушливі періоди та зменшують ризик повеней.

Бобри – непомітні у темряві й дуже важливі для екосистеми, розповіли у природному заповіднику.

Довжина тіла бобра сягає одного метра, а вага – до 30 кілограмів. Тварини можуть залишатись під водою 10-15 хвилин, пропливаючи за цей час до 750 метрів. А от на суші бобри досить незграбні…