Військовослужбовці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України долучилися до здачі крові з нагоди Всесвітнього дня донора. Акція відбулася у Тернопільському обласному центрі служби крові та об’єднала небайдужих людей, які прагнуть допомогти тим, хто цього потребує.

Для нацгвардійців це вже стало доброю традицією. У час повномасштабної війни потреба в донорській крові залишається особливо високою, адже вона необхідна як пораненим військовослужбовцям, так і цивільним пацієнтам, пораненим внаслідок російських ударів.

Всі учасники пройшли необхідний медичний огляд та консультацію фахівців. Після цього гвардійці здали кров, яка допоможе врятувати життя та відновити здоров’я багатьох людей.

«Кожна донація – це шанс для когось одужати або навіть вижити. Ми добре розуміємо ціну людського життя, тому завжди охоче долучаємося до таких ініціатив. Для військовослужбовців це ще один спосіб підтримати побратимів, цивільних громадян і всіх, хто сьогодні потребує допомоги. Донорство не вимагає надзусиль, але може стати справжнім порятунком для людини», – зазначила сержант тернопільського підрозділу Національної гвардії України Любов Дереш.

Нацгвардійці наголошують, що донорство є важливою складовою підтримки українців, а кожна крапля крові може подарувати комусь надію на життя.

Надія НІМЕЦЬ.