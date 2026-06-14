У січні-травні цього року 161 суб’єкт господарювання області подав заявку на повернення 762 млн грн податку на додану вартість. Станом на 1 червня, з урахуванням залишків попередніх періодів, 153 платників уже отримали на розрахункові рахунки 721 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

За результатами проведених перевірок податковими органами області у січні-травні упереджено необґрунтоване відшкодування на суму 1,5 млн гривень.

Наразі залишок заявленого, але не відшкодованого ПДВ становить 195 млн грн, з яких 179 млн грн перебувають на стадії перевірок та процедур бюджетного відшкодування, а 16 млн грн – на стадії судового або адміністративного розгляду.