Розшукали 76-річного пенсіонера з Монастириської громади. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

На лінію 102 звернулася жителька Монастириської громади із проханням допомогти розшукати її батька. Чоловік пішов до лісу і не повернувся.

З’ясувалося, пенсіонера більше доби не було вдома, рідні спочатку самотужки намагалися його розшукати.

Поліцейські дізнались в якому напрямку пішов чоловік, як виглядав, у що був одягнений, і розпочали пошуки. Вже за кілька годин рідні отримали радісну звістку – у лісі поблизу села Комарівка знайшли розшукуваного. Він був знесилений, втомлений, але живий.

Аби допомогти пенсіонерові вибратися з лісу, поліцейські попросили працівників лісового господарства, котрі працювали неподалік, доправити його возом. На щастя, з чоловіком усе гаразд.