Михайло Вільк з Кременця воював у гарячих точках, бачив усе пекло війни. Михайло загинув на Запоріжжі. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Повідомляємо, що в нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 21 лютого 2024 року поблизу н. п. Роботине Пологівського району Запорізької області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, стрілець-санітар 3 піхотного відділення 2 піхотного взводу 2 піхотної, солдат ВІЛЬК Михайло Іванович, 1971 року народження.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Михайла! Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – йдеться в повідомленні міського голови Кременця Андрія Смаглюка.