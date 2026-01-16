Повідомлення про чоловіка без ознак життя надійшло на спецлінію Теребовлянського відділення поліції 15 січня близько 9:00 від сімейного лікаря. Медик повідомив, що на узбіччі дороги в одному із сіл Іванівської територіальної громади лежить невідомий.



Як повідомили в обласній поліції, на місце події виїжджала бригада екстреної медичної допомоги та слідчо-оперативна група. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий – місцевий житель, 1967 року народження, а причиною смерті могло стати переохолодження.



Під час первинного огляду експерт видимих тілесних ушкоджень не зафіксував. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”.



Правоохоронці закликають громадян бути уважними до власного здоров’я в період похолодання та погіршення погодних умов. Низькі температури, вітер і вологість значно підвищують ризик переохолодження, особливо для людей, які тривалий час перебувають на вулиці.



Не варто нехтувати теплим одягом, головними уборами та рукавицями, а також слід уникати довгого перебування на холоді. У разі погіршення самопочуття необхідно якомога швидше звернутися по медичну допомогу або попросити допомоги у перехожих.





