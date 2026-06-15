

Слідчі Тернопільщини повідомили про підозру 40-річному жителю області, якому інкримінують шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Чоловікові інкримінують частину 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході слідства стало відомо, що фігурант знав потерпілу, адже вони проживали по сусідству. У лютому 2024 року, після того, як чоловік жінки потрапив у російський полон, він почав листуватися з нею через один із месенджерів та запевнив, що має можливість допомогти визволити військовослужбовця.



Зловмисник переконав жінку перерахувати кошти нібито на розв’язання цього питання. Потерпіла, сподіваючись на порятунок близької людини, упродовж березня 2024 року кількома платежами переказала на вказані рахунки понад 150 тисяч гривень.



Згодом фігурант знову звернувся до жінки та повідомив про необхідність додаткових витрат – цього разу нібито для оплати послуг адвоката, який мав допомогти отримати необхідні документи та подати звернення до військової частини. Потерпіла перерахувала ще понад чотири тисячі гривень.



За даними слідства, отримані кошти чоловік витратив на власні потреби. Загальна сума завданих потерпілій збитків становить 154 435 гривень.



Як встановили правоохоронці, жодного стосунку до процесів обміну та звільнення військовополонених обвинувачений не мав. Чоловіка потерпілої звільнили із російського полону під час обміну в червні 2025 року.



Триває досудове розслідування.



Працівники поліції закликають громадян бути особливо обережними у випадках, коли невідомі особи через повідомлення або телефонні дзвінки пропонують за гроші “допомогти” звільнити рідних чи близьких із полону. Пам’ятайте, жодні сторонні посередники не мають впливу на процес обміну військовополонених. Організацією та координацією цієї роботи займається виключно державний Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

