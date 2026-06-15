Збаразький замок став місцем двох особливих подій, які об’єднали духовність, історію та людську силу.

Цієї неділі на території замку відбувся ветеранський захід «Незламні духом», що зібрав захисників України для спілкування, відпочинку та участі в історичному бугурті.

“Подія стала нагодою висловити вдячність нашим воїнам, які мужньо боронять незалежність держави, та створити простір підтримки й єднання”, – кажуть у Національний заповідник “Замки Тернопілля”.

Старовинні мури замку наповнилися духовною музикою під час мистецького дійства «Церковний спів у замку» під гаслом «Хвали, душе моя, Господа». Церковні хори краю подарували присутнім незабутні хвилини молитви, гармонії та духовного піднесення.

Цього дня Збаразький замок вкотре підтвердив своє покликання бути не лише історичною пам’яткою, а й місцем, де зустрічаються минуле і сучасність, де вшановують героїв та примножують духовні й культурні традиції нашого народу.