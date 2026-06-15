Учора ввечері в Тернополі патрульні зупинили автомобіль Daewoo за порушення ПДР.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Під час спілкування з 45-річним водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Drager. Результат — перевищено межу вимірювального діапазону приладу.

На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування. Рішення у справі прийматиме суд.

Всього за минулі вихідні патрульні виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

“Не ризикуйте життям та безпекою інших. Керуйте транспортними засобами у тверезому стані”, — зазначили у поліції.