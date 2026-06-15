Подія сталася в обласному центрі 12 червня близько обідньої пори. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що під час конфлікту один сусід намагався вбити іншого молотком.

“60-річний тернополянин постійно конфліктував з сусідами через свою звичку нести до квартири різний непотріб. Сусіди звинувачували його у тому, що створив антисанітарні умови у під’їзді, і вимагали припинити робити з житлового приміщення смітник. Недобросусідські відносини постійно призводили до сварок”, – розповіли у поліції Тернопільщини.

Конфлікт з 52-річним сусідом, що мешкав поверхом вище, виник у зловмисника з того ж приводу. Під час словесної перепалки нападник вхопив молоток і став наносити жертві удари по голові. Якби не товариш потерпілого, ймовірно, сутичка закінчилася б летально.

З тяжкими травмами чоловіка було госпіталізовано. Кривдника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі слідчі оголосили фігурантові підозру за частиною 3 статті 15 частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу – замах на вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.