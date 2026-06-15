Слідчі поліції Тернопільщини завершили розслідування щодо семи учасників групи, які налагодили контрабанду та збут кратому по всій Україні.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Обвинувальні акти скерували до суду. Організатору та двом спільникам інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України – контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а також незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України). Іншим фігурантам висунуто обвинувачення відповідно до ч. 3 ст. 307 КК України.

Правоохоронці встановили, що організатором протиправної діяльності став житель Івано-Франківська 2004 року народження. Навесні 2025 року він налагодив схему незаконного придбання, зберігання та збуту подрібненого листя рослини Mitragyna speciosa, відомої як кратом. Для реалізації наркотичного засобу фігурант створив інтернет-магазин у месенджері Telegram та організував продаж продукції через інтернет-майданчики оголошень.

Згодом чоловік сформував стійку організовану групу, до складу якої залучив спільників із Івано-Франківської області. Між учасниками було чітко розподілено ролі: одні відповідали за контрабандне ввезення наркотичного засобу на територію України, інші займалися його фасуванням, зберіганням, рекламою та відправленням замовникам.

Для прикриття незаконної діяльності учасники групи зареєстрували фізичних осіб-підприємців та реалізовували кратом під виглядом тонізуючого чаю. Замовлення приймали через мережу Інтернет, месенджер Telegram та сервіси онлайн-оголошень. Після отримання оплати наркотичний засіб надсилали клієнтам поштовими відправленнями по всій території України.

Отримані великі партії кратому зловмисники зберігали в орендованих приміщеннях та гаражах в Івано-Франківську, де здійснювали його фасування та підготовку до збуту.

На Тернопільщині правоохоронці вперше задокументували факти реалізації кратому під виглядом чаю в закладах громадського харчування та спортивних залах. Надалі було встановлено масштабну схему розповсюдження наркотичного засобу через інтернет по всій території держави.

У жовтні 2025 року правоохоронці викрили діяльність злочинної мережі, до складу якої входило 29 осіб із різних регіонів України. Серед них – п’ятеро наркоторговців та двоє перевізників, стосовно яких наразі завершено досудове розслідування. За даними слідства, учасники мережі реалізували до 10 тонн наркотичного засобу, орієнтовна вартість якого на “чорному ринку” перевищує 60 мільйонів гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 240 кілограмів наркотичних засобів, а також кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.