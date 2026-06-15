16 червня одночасно з промивкою водопровідних мереж на «Сонячному» водоканалівці проводитимуть ще й ремонтні роботи. Тому вимушені тимчасово призупинити водопостачання до п’яти вулиць у цьому мікрорайоні.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт та промивкою водопровідних мереж з 09.00 до 19.00 год 16 червня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами:

бульв. Симона Петлюри,

вул. Сергія Корольова,

вул. Романа Купчинського,

вул. Василя Стуса,

вул. 15 Квітня (парна сторона).

«Нагадуємо, що у період промивки водопровідних мереж в окремих мікрорайонах також можливе погіршення якості води.

Просимо вибачити за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води», – написали у КП «Тернопільводоканал».