Семеро травмованих та один загиблий – наслідки восьми дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя й області 12-15 червня.



Три аварії зареєстрували слідчі поліції у п’ятницю, 12 червня. На спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що близько 20:05 на вулиці Корольова, поблизу школи №22 водій електросамоката збив жінку та втік. Потерпілу, 1955 року народження, госпіталізували до травматологічного відділення поліції з тілесними ушкодженнями, а особу водія-втікача встановлюють правоохоронці, опрацьовуючи камери відеонагляду.



До відділення інтенсивної терапії потрапив 20-річний житель села Біла. Хлопець отримав численні тілесні ушкодження та переломи у результаті ДТП. Аварія трапилася у Чорткові близько 22:00. На місці події працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водійка автомобіля Fiat допустила зіткнення з припаркованим на узбіччі автопоїздом DAF. 29-річну кермувальницю затримали відповідно до статті 208 КПК, оскільки в її крові газоаналізатор виявив 2,41 проміле алкоголю, а пасажира госпіталізували. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України.



Про автопригоду за участю скутериста надійшло до Кременецького райвідділу поліції о 23:40 від лікаря екстреної медичної допомоги. У ході перевірки стало відомо, що водій електроскутера 2011 року народження, рухаючись у Почаєві вулицею Радивилівська, не впорався із керуванням, перекинувся та отримав травми. Його госпіталізували.



13 червня близько 8 ранку водійка Mercedes-Benz, рухаючись вулицею Бродівська в напрямку Збаразької, здійснюючи маневр повороту ліворуч, виїхала на зустрічний бік дороги та допустила зіткнення із мотоциклом SHINERAY. У результаті удару мотоцикліста 1998 року народження госпіталізували до лікарні.



Того ж дня о 10:46 на автодорозі в селі Гайок Нараївської територіальної громади жителька Львова, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, не впоралась з керуванням та допустила з’їзд автомобіля у кювет. У результаті аварії тілесні ушкодження отримала неповнолітня пасажирка. Їй надавали медичну допомогу.



Аварію з летальними наслідками зареєстрували слідчі Тернопільського райуправління поліції в обласному центрі. Як з’ясувалося, потерпілий випав із ковша трактора JCB, яким близько 10:30 в селі Довжанка керував житель Тернополя. Проте врятувати життя 63-річного чоловіка медикам не вдалося. За даним фактом триває розслідування.



Ще одну автотрощу зареєстрували поліцейські близько 18:10 в обласному центрі на вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Тернополянка, керуючи електромопедом Crosser CR-13 не дотрималась безпечної дистанції та допустила зіткнення з автомобілем Renault Zoe, який зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом. Мопедистку доправили до лікарні.



Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння стало причиною аварії. 14 червня о 16:14, між селами Нижні Луб’янки та Синява Збаразької територіальної громади трапилася аварія з потерпілими. Поліцейські встановили, що житель одного із сіл Козівської громади, керуючи автомобілем Opel Zafira, не впорався з керуванням та злетів у кювет. До травматологічного відділення з тілесними ушкодженнями госпіталізували 26-річну пасажирку. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України.





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