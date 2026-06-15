Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено.

Про це арвідомляє АТ «УКрзалізниця».

Щодо Тернополя, запізнюються такі поїзди:

№21/22 Харків – Львів та Львів – Харків — понад 3 години;

№39/40 Запоріжжя – Солотвино — близько 3 годин 40 хвилин;

№45/46 Харків – Ужгород — понад 3 години 30 хвилин.

Слідкувати за запізненням вашого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Однак важливо зазначити: час затримки може змінитися. Тож уважно стежте за оголошеннями на вокзалах та на борту.

Залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше, зазначили в Укрзалізниці.