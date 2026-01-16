Тернопільські оперативники карного розшуку розшукали породіллю, яка залишила новонароджену дитину в під’їзді багатоповерхівки. За вчинене фігурантці загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Нагадаємо, подія трапилася у Тернополі. У четвер, 15 січня, близько 1-ї години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді багатоповерхівки на вулиці Київській виявили новонароджену дівчинку.

Дитину доправили до лікарні, де її обстежили. Наразі вона перебуває у реанімації.

Поліцейські провели комплекс заходів для розкриття злочину: опитували місцевих жителів, опрацьовували відео з камер спостереження, перевіряли інформацію про вагітних жінок, співпрацювали з медичними установами та соціальними службами.

У результаті злагодженої роботи співробітники карного розшуку встановили особу породіллі. Це – 20-річна жителька міста Зборова, яка проживає у Тернополі разом із бабусею. З нею проводяться слідчі дії. Її доправили до лікарні.

Як з’ясувалося, вона сама зателефонувала до поліції та повідомила, що знайшла немовля. Офіційно на медичному обліку вона не перебувала, дитину народила вдома. Після цього загорнула немовля в ковдру та кілька рушників і віднесла його до під’їзду багатоповерхового будинку.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про оголошення їй підозри.