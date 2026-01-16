На сайті Президента України зареєстровані петиції про присвоєння звання Героя України нашим землякам-захисникам з Тернопільщини.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Жителів області просять приділити декілька хвилин свого часу та підтримати ці петиції голосуванням.

Володимир Пушкар: https://petition.president.gov.ua/petition/254898

Василь Злагода https://petition.president.gov.ua/petition/254468

Петро Вознюк: https://petition.president.gov.ua/petition/254702

Степан Печінка: https://petition.president.gov.ua/petition/254742

Роман Гармаш: https://petition.president.gov.ua/petition/257314

Василь Паньків: https://petition.president.gov.ua/petition/256884

Ігор Прокопович: https://petition.president.gov.ua/petition/255314

Володимир Боїло: https://petition.president.gov.ua/petition/256836

Володимир Сухий: https://petition.president.gov.ua/petition/256560

Володимир Поневаш: https://petition.president.gov.ua/petition/256428

Петро Микуляк: https://petition.president.gov.ua/petition/255776