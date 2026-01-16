Просять підтримати: на сайті Президента зареєстровані петиції про присвоєння звання Героя України 11 жителям Тернопільщини
На сайті Президента України зареєстровані петиції про присвоєння звання Героя України нашим землякам-захисникам з Тернопільщини.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Жителів області просять приділити декілька хвилин свого часу та підтримати ці петиції голосуванням.
Володимир Пушкар: https://petition.president.gov.ua/petition/254898
Василь Злагода https://petition.president.gov.ua/petition/254468
Петро Вознюк: https://petition.president.gov.ua/petition/254702
Степан Печінка: https://petition.president.gov.ua/petition/254742
Роман Гармаш: https://petition.president.gov.ua/petition/257314
Василь Паньків: https://petition.president.gov.ua/petition/256884
Ігор Прокопович: https://petition.president.gov.ua/petition/255314
Володимир Боїло: https://petition.president.gov.ua/petition/256836
Володимир Сухий: https://petition.president.gov.ua/petition/256560
Володимир Поневаш: https://petition.president.gov.ua/petition/256428
Петро Микуляк: https://petition.president.gov.ua/petition/255776