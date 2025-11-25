Обсяги експорту та імпорту товарів області за 9 місяців 2025р. становили відповідно 688,1 млн.дол. США та 544,9 млн.дол. Порівняно із 9 місяцями 2024р. експорт збільшився на 20,1%, імпорт – на 18,2%.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 143,2 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції товарами область проводила з партнерами із 110 країн світу. Експортні поставки надавали 224 підприємства області, імпортними користувалося 428.

Основним торговим партнером як в експорті, так і в імпорті була Польща (26,5% обласного експорту та 25,1% обласного імпорту).

Вагомі обсяги експортних поставок здійснювались до Туреччини, Нідерландів, Італії та Франції, імпортних надходжень – з Китаю, Німеччини та Литви.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 59,2% від загальнообласного обсягу експорту, імпорту – 64,6% від загальнообласного обсягу імпорту.

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області склали продукти рослинного походження; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; живi тварини, продукти тваринного походження та різні промислові товари.

