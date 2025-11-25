З ініціативи директора навчально-наукового центру комунікацій Західноукраїнського національного університету Оксани Коваль відбулася партнерська онлайн-зустріч у межах реалізації Нідерландсько-українського проєкту «Справедлива, прозора і відповідальна система кримінальної юстиції в Україні».

Проєкт спрямований на посилення професійних спроможностей органів кримінальної юстиції та впровадження сучасних підходів до роботи з ветеранами війни.

У новій фазі проєкту (2025–2027 роки) планується зосередитися на проведенні комплексних досліджень, розробці методичних рекомендацій і навчальних програм, а також організації та реалізації спеціалізованих тренінгів для представників системи кримінальної юстиції.

Зустріч стала логічним продовженням попередніх спільних обговорень, проведених раніше у Гаазі з представниками Центру міжнародного правового співробітництва (CILC, Королівство Нідерланди), під час яких було окреслено ключові напрями співпраці, визначено спільні пріоритети та закладено основу для розбудови сталого партнерства між українськими та нідерландськими інституціями у сфері кримінальної юстиції.

У заході взяли участь директор Міжнародного фонду «Центр суддівських студій» Наталія Верещінська та експерт Андрій Алексєєв (Київ); представники Національної поліції України – Володимир Захаренко, перший заступник начальника Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини НПУ, полковник поліції, а також старші інспектори з особливих доручень УДПЛ ДГІДПЛ НПУ майори поліції Ірина Ніколаєва та Вадим Кулик. Західноукраїнський національний університет представили: проректор з науково-педагогічної діяльності, доктор юридичних наук, професор Уляна Коруц; директор навчально-наукового центру комунікацій, кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Коваль (модератор заходу); начальник відділу міжнародних зв’язків Юлія Войтишин; доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Ігор Ліщинський; кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Марія Бригадир; завідувач кафедри міжнародного та європейського права, кандидат юридичних наук, доцент Людмила Саванець та викладачі цієї кафедри – доктор філософії у галузі права, доцент Ганна Поперечна; кандидат юридичних наук, старший викладач Ольга Заставна; кандидат юридичних наук, доцент Анжеліка Баран; викладач Михайло Самуляк; а також викладачі кафедри фінансів С. І. Юрія: доктор економічних наук, професор Зоряна Лободіна; доктор економічних наук, професор Володимир Горин та кандидат економічних наук, доцент Вікторія Сідляр; фахівець ННЦК, викладач Діана Бойко.

Метою дискусії стало створення спільного простору для змістовного діалогу, узгодження підходів до реалізації нової фази проєкту на 2025–2027 роки та визначення напрямів, у яких ЗУНУ може найбільш ефективно долучитися до спільної діяльності. Учасники окреслили ключові напрями співпраці та визначили першочергові кроки, що дозволять скоординовано розпочати новий етап роботи.

Експерти центру суддівських студій, який багато років працює над підвищенням професійної спроможності суддівської спільноти та розвитку сучасних підходів у сфері верховенства права, представили концепцію оновленої фази проєкту. Центр має тривалу й плідну співпрацю з CILC – Center for International Legal Cooperation – нідерландською організацією, що реалізує програми зі зміцнення верховенства права у всьому світі. У межах чергової фази проєкту «Справедлива, прозора і відповідальна система кримінальної юстиції в Україні» (2025–2027) підкреслено важливість опрацювання тематики роботи з ветеранами війни, які вчинили кримінальні правопорушення, а також включення доказово обґрунтованих досліджень, методичних матеріалів, навчальних програм і тренінгів. Окремо акцентовано продовження ініціатив, спрямованих на розвиток пробації та виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.

ЗУНУ презентував свій багаторічний досвід, який є цінним для розвитку зазначених напрямів. Зокрема, університет має значні напрацювання у сфері правозастосування та міжнародного права, кризової комунікації та переговорів, психології та соціальної підтримки, фінансової безпеки, а також багаторічну практику роботи з ветеранами у межах проєкту «Норвегія – Україна», діяльності центру конверсії військових кадрів та міжнародних програм реабілітації і резильєнтності ветеранів.

Кафедра міжнародного та європейського права представила свій багатогранний досвід у правовому супроводі міжнародних і національних ініціатив, розробленні нормативних матеріалів та експертній підтримці правоохоронних органів, підкресливши важливість включення до проєкту глибокої міжнародно-правової та європравової експертизи.

Окремо акцентовано роль Школи польського та європейського права – спільного проєкту Ягеллонського університету та ЗУНУ – як важливої освітньої платформи у вивченні польського та європейського права. У межах проєкту кафедра наголосила на значущості аналізу практики ЄСПЛ, адаптації права ЄС, комплексного огляду кримінальних проваджень за участю ветеранів, а також на розробці рекомендацій, політик і доказово обґрунтованих методичних матеріалів, що ґрунтуються на сучасних європейських і міжнародних практиках реабілітації та відновного правосуддя.

Представники кафедри фінансів акцентували увагу на важливості включення до проєкту фінансової складової, зокрема тематики фінансових та митних правопорушень, оцінювання ризиків кримінальної поведінки у вразливих групах та економічних аспектів роботи з ветеранами.

Навчально-науковий центр комунікацій представив практичний досвід, що є надзвичайно цінним для реалізації компонентів проєкту, пов’язаних із підготовкою кадрів. Зокрема, йшлося про досвід проведення тренінгів для Національної академії прокуратури України; підготовку програм з кризових комунікацій, переговорів і деескалації конфліктів для Національної поліції України, а також розробку і впровадження VR-терапії та програм реабілітації ветеранів у межах міжнародного партнерства. Окремо було представлено досвід центру у впровадженні програм з відновного правосуддя за участі Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора та ЮНІСЕФ, що дозволяє ЗУНУ долучатися до формування сучасних моделей реабілітації та ресоціалізації.

Важливим елементом представлення став досвід роботи навчально-наукового центру соціально-психологічної підтримки та резильєнтності, який реалізує програми психологічного супроводу та відновлення для ветеранів, родин військовослужбовців, правоохоронців і представників інших вразливих груп. Окремо було відзначено співпрацю університету з Ізраїльською коаліцією по роботі з травмою – одним із провідних світових центрів компетенцій у сфері кризової психології, травмотерапії та резильєнтності. Цей досвід дозволяє формувати сучасні підходи до психологічної підтримки, адаптовані до умов воєнного та післявоєнного контексту в Україні.

Департамент головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України представив свій досвід, що охоплює уніфікацію підходів до роботи з ветеранськими центрами поліції, організацію та супровід службових розслідувань, розбудову системи внутрішнього управління та контролю, а також підтримку сектору безбар’єрності та введення Custody records. Така діяльність Департаменту створює підґрунтя для комплексного поєднання правових, організаційних, психологічних та управлінських рішень, необхідних для модернізації практик у системі кримінальної юстиції та зміцнення інституційної спроможності правоохоронних органів.

Учасники зустрічі висловили готовність до подальшої тісної співпраці та узгодили формат наступних етапів роботи. Сторони домовилися продовжити опрацювання спільних ініціатив, розробити дорожню карту реалізації проєкту та сформувати робочі групи за ключовими напрямами. Партнери підкреслили важливість об’єднання експертизи та ресурсів для розбудови справедливої, ефективної та людиноцентричної системи кримінальної юстиції в Україні.

