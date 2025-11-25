Нещасний випадок у селі Капустинці Збаразької громади зареєстрували слідчі місцевого відділення поліції. Інформація про пожежу у житловому будинку надійшла до служби надзвичайних ситуацій 24 листопада близько 5 ранку.



Як повідомили в обласній поліції, на місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Зайшовши до будинку, рятувальники виявили на ліжку бездиханне тіло чоловіка зі слідами від опіків.



Загиблий – 66-річний тернополянин, який тимчасово проживав у даному селі в знайомих. Попередня причина займання – куріння в ліжку. Під час огляду судово-медичний експерт не виявив на тілі чоловіка ознак насильницької смерті чи травм.



За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок». Обставини трагедії встановлюються.





