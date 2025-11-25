У смутку Заліщики. На щиті до рідного дому повертається захисник України та кожного з нас – Володимир Костенюк. У загиблого Героя залишились дружина та діти. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Заліщицька міська рада з глибоким сумом повідомляє про втрату Захисника України – Володимира Костенюка.

Ще одна світла душа повертається додому на щиті…

У ці скорботні дні виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна пам’ять Володимиру та честь його незламності.

Про чин похорону та зустріч тіла Захисника буде повідомлено додатково.

Слава Герою!» – написали у міськраді.

Natalia Dubchak: «Вічна пам’ять Герою… Щирі співчуття дружині, маленьким діточкам…».

