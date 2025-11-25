Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий тиждень склала склала 346,5 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3529 осіб).

Про це інформує Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Кількість захворілих ГРВІ зменшилась на 1,5% (3529 випадків проти 3583). Чисельність дітей серед хворих склала 59,8% (2112 осіб), школярів – 59,6% (1258) від усіх захворілих дітей. Спостерігається збільшення на 1,5% хворих на ГРВІ школярів.

Госпіталізовано за инулий тиждень 95 осіб, із них 55 дітей (57,9%). Кількість госпіталізованих зменшилася на 5% (госпіталізовано 95 проти 100).

За тиждень зареєстровано 8 випадків захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає 0,22% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та на рівні з попередній тижнем (8 випадків).

