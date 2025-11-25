Війна обірвала життя Володимира Чумакова з Тернополя: загинув на Сумщині
Горе та велика втрата у ще одній родині. На фронті загинув Володимир Чумаков із Тернополя. Вічна памʼять Герою!
«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію України наш земляк Чумаков Володимир Юрійович. Воїн загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання в Сумській області.
Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.
Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.
Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.