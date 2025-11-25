Горе та велика втрата у ще одній родині. На фронті загинув Володимир Чумаков із Тернополя. Вічна памʼять Герою!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію України наш земляк Чумаков Володимир Юрійович. Воїн загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання в Сумській області.

Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

