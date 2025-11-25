Тернополяни, які впратили документи на право власності нерухомого майна, під час ракетної атаки 19 листопада, можуть відновити їх в Управлінні державної реєстрації.

Про це повідомляє ТМР.

Якщо документ, що підтверджує набуття права власності та був зареєстрований до 1 січня 2013 року відповідно до чинного на той час законодавства, загублено, пошкоджено або зіпсовано, державна реєстрація такого права власності може бути здійснена за зверненням заявника на підставі даних Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Для цього необхідно звернутися в Управлінні державної реєстрації за адресою Бульвар Тараса Шевченка, 3 та подати відповідні документи:

1.Заява (формується та реєструється державним реєстратором).

2. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. У разі подання заяви уповноваженою особою також пред’являється оригінал документа, що підтверджує її повноваження (довіреність).

Для мешканців вулиці 15 Квітня, 31 та вулиці Василя Стуса, 8 послуги з відновлення документів надаються поза чергою.

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: (067) 4725715

Також У Тернопільській міській раді створено гарячу лінію для надання консультацій громадянам, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ракетної атаки російської федерації 19 листопада.

Фахівці-юристи надаватимуть роз’яснення щодо подання заяв та переліку необхідних документів для отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно.

Номер гарячої лінії: 097 613 59 80.

