За 10 місяців цього року за легкові автомобілі преміального сегмента місцеві бюджети Тернопільщини отримали майже 4,2 млн грн транспортного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на більш як 1 млн грн або 32,7%.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Основні платники – юридичні особи, на їхню частку припало 2,6 млн грн надходжень. Фізичні особи сплатили за 10 місяців року майже 1,6 млн гривень.

Нагадуємо: транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, випущених не більше ніж п’ять років тому. Вартість таких машин має перевищувати 375 мінімальних зарплат (у 2025 році – це 3 млн гривень). Ставка податку фіксована і становить 25 тис. грн за рік за кожну таку автівку.

Усі 1362 моделі автомобілів, які підпадають під оподаткування у 2025 році, можна переглянути на сайті Міністерства економіки України: https://me.gov5.ua/view/6562e25f-8f3d-44bf-8436-ac495218255c

До переліку, зокрема потрапили авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce та інші.

