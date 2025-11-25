26 листопада в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман видимістю 600-1000 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман видимістю 600-1000 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 6-8 градусів тепла.

Подобається це: Подобається Завантаження…