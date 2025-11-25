Василь Рижук із села Рохманів Шумської громади захищав рідну землю в танкових військах. Пройшов пекло важких боїв на Сході країни. А в мирному житті працював у пекарні, їздив за кордон на заробітки… Війна підірвала Василеве здоров’я: довго лікувався, та, на жаль, відновитись після травм не вистачило сил. Серце зупинилось… Осиротіла без сина матір… Вічна та шана захиснику України!

«Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу смерті ветерана, учасника бойових дій – Рижука Василя Дмитровича, 1976 року народження.

Народився та виріс Василь у селі Рохманів. Після закінчення школи працював у місцевій пекарні, їздив за кордон на заробітки. Був товариським, мав багато друзів.

Захищав рідну землю в танкових військах. Разом з побратимами пройшов пекло важких боїв на сході України. Мужньо виконував усі бойові завдання.

Отримав важке поранення, довго лікувався, проходив реабілітацію та звільнився з військової служби на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до неї.

Проживав з мамою, допомагав по господарстві і нікому не відмовляв у допомозі. Але відновитись після травм уже не вистачило сил. Його серце зупинилось 25 листопада 2025 року.

Чин поховання завтра 26.11.2025 в селі Рохманів о 10 годині.

Вічна пам’ять, щирі співчуття рідним, друзям та близьким Василя», – написали у Шумській ТГ.

