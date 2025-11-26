У смутку Кременеччина. Війна обірвала життя двох захисників. Віктор Кощук – кременчанин. Був кулеметником. Віталій Бик – житель села Іванківці. Снайпер. Обоє загинули на Донеччині. Вічна пам’ять і слава українським воїнам!

«Шановна Кременецька громадо!

Повідомляємо, що в нашу громаду надійшло дві трагічні звістки про те, що 24 листопада під час виконання бойового завдання загинув поблизу н.п. Каленики Краматорського району Донецької області, військовослужбовець, житель міста Кременець, кулеметник гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А****, солдат Кощук Віктор Миколайович, 1973 року народження.

21 листопада під час виконання бойового завдання загинув в районі н.п. Покровськ Покровського району Донецької області, військовослужбовець, житель села Іванківці Катеринівського старостинського округу, стрілець-снайпер механізованого відділення механізованого взводу роти позначення дій противника військової частини А****, солдат Бик Віталій Олексійович, 1978 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі загиблих захисників буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Віктора та Героя Віталія!

Вічна пам’ять і слава українським воїнам, які захищали Батьківщину та кожного з нас», – написав міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

