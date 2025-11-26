У навчально-науковому центрі соціально-психологічної підтримки та резильєнтності ЗУНУ відбулася зустріч, присвячена підтримці людей у стані горювання та втрати. Після трагічних подій, які минулого тижня пережив Тернопіль, питання емоційної стійкості та вміння надавати підтримку стають ще гострішими та особливо актуальними. Саме тому в навчально-науковому центрі соціально-психологічної підтримки та резильєнтності відбулася важлива зустріч, спрямована на підсилення фахових компетенцій усіх, хто працює з людьми у стані кризи.

Захід провела представниця Ізраїльської коаліції з роботи з травмою в Україні Наталія Макієнко, яка поділилася знаннями та практичними підходами щодо того, як підтримувати людей у період втрати, як говорити з тими, хто переживає сильний біль, та як бути для них безпечною опорою. Представлений досвід, заснований на ізраїльських кризових протоколах і багаторічній практиці, став цінним ресурсом для учасників.

У зустрічі взяли участь працівники центру резильєнтності, центру підтримки студентів, викладачі університету, ВПО та священнослужитель. Під час обговорення наголошувалося, що кожен, незалежно від професії, може відігравати важливу роль у підтримці людей, які стикаються з важкими переживаннями.

Університет висловлює щиру подяку пані Наталії за готовність поділитися досвідом у цей непростий час. Її професійність, відкритість і практичні поради стали вагомим внеском у формування спільноти, здатної діяти чуйно, відповідально та впевнено.

Дякуємо всім учасникам зустрічі. Подібні заходи допомагають нам посилювати нашу стійкість і підтримувати одне одного у складні періоди.

Подобається це: Подобається Завантаження…