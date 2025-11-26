Довга дорога додому… Два з половиною роки вважали зниклим безвісти Богдана Смутка, жителя села Настасів Великоберезовицької громади. Загинув Богдан у травні 2023-го у Куп’янському районі на Донеччині. У полеглого воїна залишились мама Надія, сестра Оксана, брат Ігор… Вічна пам’ять та шана захиснику України!

«Шановні жителі Великоберезовицької громади, з глибоким сумом повідомляємо, що на фронті загинув Богдан Іванович Смутко.

Смутко Богдан народився 31 травня 1979 року у селі Настасів. Навчався у Настасівській школі, після закінчення якої здобув спеціальність тракториста.

Працював на різних приватних підприємствах.

Тривалий час Богдан Смутко вважався зниклим безвісти та нещодавно підтвердилась загибель воїна. Богдан загинув 15 травня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району Донецької області.

У полеглого воїна залишились мама Надія, сестра Оксана, брат Ігор.

Зустріч тіла загиблого Героя відбудеться 26 листопада орієнтовно о 13:00 при в’їзді у село Настасів, а парастас о 19:00.

Чин похорону розпочнеться у четвер, 27 листопада о 12:00», – написали у Великоберезовицькій селищній раді.

Подобається це: Подобається Завантаження…