Окружна прокуратура в Познані розпочала розслідування щодо загибелі 7-річної громадянки Польщі Амелії, яка загинула внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада

Про це повідомила TVN24.

Справу веде військовий відділ районної прокуратури, який кваліфікує подію як “посягання на життя й здоров’я цивільного населення на території України, де тривають військові дії”.

“Є висока ймовірність, що ракетний удар здійснили сили Російської Федерації. 24 листопада прокурор Познанської районної прокуратури офіційно розпочав розслідування у цій справі. Йдеться про порушення міжнародного гуманітарного права та умисне вбивство неповнолітньої”, — повідомив речник прокуратури Лукаш Вавжиняк.

Паралельне кримінальне провадження веде Слідче управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Польські слідчі вже звернулися до посольства України по допомогу в отриманні документів та матеріалів, необхідних для розслідування загибелі польської громадянки.

У прокуратурі нагадують, що польське законодавство передбачає покарання за напад на життя чи здоров’я цивільних — щонайменше 12 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Раніше, у МЗС Польщі заявили, що серед загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю 19 листопада була 7-річна дівчинка Амелія, яка була громадянкою Польщі.

